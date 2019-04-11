Son Dakika Haberleri: Dünya Otizm Farkındalık Günü

Dünya Otizm Farkındalık Günü

1 saat önce

Gaziantep'te Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiGaziantep'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, otizmliler ve aileleri müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

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Gaziantep'te Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi

Gaziantep'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, otizmliler ve aileleri müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Etkinliğe katılanlar, daha sonra, üzerinde çeşitli sloganların yazılı olduğu döviz ve pankartlarla Gaziantep Sanat Merkezi önüne kadar kortej eşliğinde yürüdü.

Burada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Mehteran Takımı, katılımcılara gösteri sundu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyadaki tüm insanların özel olduğunu söyledi.

Bireylerin hayatta bencil olmaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Her insan özeldir ancak otizm ve down sendromlu çocuklarımız daha özeldir. Onların farkında olmalıyız. Onlara hayatın her alanında yardımcı olmamız gerek. Onlar için çok özel şeyler yapmamız gerekiyor. Bir kere onlar adına hayatı kolaylaştırmamız lazım. Bütün kurumlar, bu özel çocukların eğitimlerinde, hayatlarında daha dikkatli olmalıdır. Bireysel eğitim almaları konusunda imkan tanımamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak devlet olmanın, kurum olmanın sorumluluğunu yerine getirmiş olacağız."

Daha sonra katılımcılar, gökyüzüne mavi balon bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:52 Kaynak: AA
Demokrasi Meydanı, Gaziantep, Güncel
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