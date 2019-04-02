Son Dakika Haberleri: Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Veliefendi Hipodromu'nda Düzenlendi

Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Veliefendi Hipodromu'nda Düzenlendi

29 dakika önce

Anlamlı güne, Genel Sayman Adil Mert Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Tuğban İzzet Aksoy, Yüksel Göktürk ile Yönetim Kurulu Genel Koordinatörü Dr.

Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Veliefendi Hipodromu'nda Düzenlendi, System.String[]
Anlamlı güne, Genel Sayman Adil Mert Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Tuğban İzzet Aksoy, Yüksel Göktürk ile Yönetim Kurulu Genel Koordinatörü Dr. Ender Aydıner, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı ve TJK Asli Üyesi Talip Öztürk, Kulüp Asli Üyeleri Faruk Tınaz, İsmail Hadioğlu ve Tamer Koldaş, Kulüp Genel Müdürü Tuncel Aydın ve Genel Müdür Yardımcıları Burak Konuk, Ahmet Kılınç ve Mehmet Şirin Bozkurt'un yanı sıra, oyuncu ve sanatçılar Açelya Akkoyun, Seda Üren, Gökhan Tepe, Ege, Berk Atan, Barış Murat Yağcı, Selen Görgüzel Alkan, ünlü spor yazarlarından Hakkı Yalçın, Turgay Demir ile Emre Bol, eski milli futbolculardan Evren Turhan ve Okan Koç, otizmli çocuklarımızın aileleri ile çok sayıda medya mensupları katıldı.

Türkiye Jokey Kulübü Genel Saymanı Adil Mert Kaya

Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürü Tuncel Aydın (Solda) ve Asli Üye Faruk Tınaz

Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Tuğban İzzet Aksoy

Sanatçı Açelya Akkoyun

Sanatçı Gökhan Tepe

Selen Görgüzel Alkan
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:23 

Mert Kaya, Türkiye, Güncel
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