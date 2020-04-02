Dünya Otizm Farkındalık Günü - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi ışıkla aydınlatıldı - Son Dakika

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Dünya Otizm Farkındalık Günü - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi ışıkla aydınlatıldı
6 saat önce
Dünya Otizm Farkındalık Gününde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi ışıkla aydınlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:37 Kaynak: AA
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