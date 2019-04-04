Son Dakika Haberleri: Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Anneler Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Anneler Gözyaşlarına Hakim Olamadı

59 dakika önce

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde anneler gözyaşlarına hakim olamadıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde bazı veliler gözyaşlarına hakim olmadı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde anneler gözyaşlarına hakim olamadı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde bazı veliler gözyaşlarına hakim olmadı.
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle İnegöl'de bir dizi faaliyet gerçekleştirildi. İnegöl İlkokulu ve Otizm Derneği'nin desteğiyle okulun çok amaçlı salonunda düzenlen programda duygu dolu anlar yaşandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Okul Müdürü Serhat Çelik bir konuşma yaptı. Çelik, otizme dikkat çekerek, "Maksadımız eğitimin otizm için ne kadar önemli olduğunu göstermek. Otizmin aslında bir hastalık değil bir farklılık olduğunu göstermek istiyoruz. Otistik çocuklarını mutlaka eğitim sisteminde yer alması gerekmektedir. Çünkü eğitim aynı zamanda otizmli çocuklar için tedavi anlamını taşıyor" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından otizmli çocuklar tarafından hazırlanan programa geçildi. Öğrenciler şiirler okudu ve dans etti. Çocuklarını sahnede gören bazı anneler göz yaşlarına hakim olmadı. Program çocukların gökyüzüne topluca balon bırakmasıyla son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:12 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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