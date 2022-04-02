Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı - Son Dakika
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Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı

02.04.2022 11:52
Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı

Pamukova ilçesinde öğrenci ve öğretmenler, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında boyama etkinliği gerçekleştirdi, gökyüzüne mavi balon bıraktı.

Pamukova ilçesinde öğrenci ve öğretmenler, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında boyama etkinliği gerçekleştirdi, gökyüzüne mavi balon bıraktı.

Pamukova Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen liseliler, özel öğrenciler ve öğretmenleri, otizmli bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlamaya yönelik etkinlikte parmak boyası yaptı, balon uçurdu.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim öğretmeni Buse İnce, otizmin hastalık değil, bilinenin aksine farklılık olduğuna dikkati çekerek, "Nörolojik bozukluktur. Lütfen bunu bir hastalık olarak algılamayın. Çocuklarımızı gördüğünüzde onlardan kaçmayın. Bizim çocuklarımızın ilacı sevgi." diye konuştu.

Öğretmen Hale Balaban da "Onları tanıtmak, vatandaşlarla kaynaştırmak, onların ilacının ne olduğunu göstermek için buradayız. Mavi balonlarımızı alıp meydana geldik. Sizler de farkındalık oluşturmak istiyorsanız, mavi balonlarınız alın ve havaya bırakın." şeklinde konuştu.

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Demokrasi, Pamukova, Nisan, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı - Son Dakika


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