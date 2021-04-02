Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde polis oldular, mutlulukları gözlerinden okundu - Son Dakika

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde polis oldular, mutlulukları gözlerinden okundu
02.04.2021 14:05
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, özel gereksinimli çocuklar ile bir araya geldi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, özel gereksinimli çocuklar ile bir araya geldi. Polis kıyafetlerini giyen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, Serdivan Nilüfer Özel Eğitim Merkezi Uygulama Okulunu ziyaret ederek, özel gereksinimli öğrenciler ile bir araya geldi. Polis ağabeyleriyle keyifli zaman geçiren özel öğrenciler, polis kıyafetleriyle motosiklete bindiler. Yaşadıkları mutluluk gözlerinden okunan özel gereksinimli öğrenciler ayrıca telsizden anons geçerek polisleri çok sevdiklerini söylediler. - SAKARYA
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