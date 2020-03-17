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Dünya otomotiv devi Ford koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara veriyor
6 saat önce
ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, koronavirüs ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar nedeniyle Avrupa'da fabrikalarında üretime 19 Mart'tan itibaren ara vereceğini bildirdi.
Ford, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verecek.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli dev otomotiv üreticisi Ford, koronavirüs ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar nedeniyle Avrupa'da fabrikalarında üretime 19 Mart'tan itibaren ara vereceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:34
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