Dünya Pamuk Günü kutlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, pamukta üreticileri memnun edecek destekleme miktarının en kısa zamanda açıklanacağını bildirdi.

Ulusal Pamuk Konseyi, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği iş birliğinde 7 Ekim Dünya Pamuk Günü dolayısıyla "Pamuk Hakkında Gerçekler" başlıklı video konferans düzenlendi.

Mehmet Hasdemir, konferansta yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki sosyal ve ekonomik anlamdaki değişimler nedeniyle tarım sektöründe küresel bazda dönüşüm yaşandığını aktardı.

Gelecekteki en önemli sektörün tarım olacağının bir kez daha ortaya çıktığını söyleyen Hasdemir, salgının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için bakanlık olarak her türlü tedbiri aldıklarına işaret etti.

Hasdemir, koronavirüs vakalarının artmasıyla kriz yönetimi anlayışına geçtiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Temel gıda maddelerinde arz güvenliği sağlayacak şekilde stok ve tedarik yönetimi gerçekleştirildi. Tarımsal girdilerin tedarikinden geliştiriciliğine, hasada, pazara ulaşmasına kadar tüm süreç yakından takip edilerek kurumsal faaliyetler aksatılmadan yürütülmüştür. Pandemi nedeniyle birçok sektör üretimde kesinti yaşarken tarım sektörü 2020'nin ilk 6 aylık döneminde yüzde 3,5 büyüme göstererek ülke ekonomisine katkı sağlamıştır. İçinde bulunduğumuz bu dönemin öncesinde de başta pamuk da olmak üzere kişisel üretim miktarında önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır. 2002 yılında 98 milyon ton olan bitkisel üretim miktarı 2019 yılında yüzde 19,5 artış ile 117 milyon tona ulaşmıştır. 2020 yılında yüzde 5,2 artış ile 123 milyon ton bitkisel üretimin gerçekleşmesini bekliyoruz."

Mehmet Hasdemir, tarımsal alan bakımından dünyada 17. sırada yer alan Türkiye'nin hasılada ise Avrupa'da birinci olduğunu, dünyada da ilk 10'da yer aldığını hatırlatarak üreticilerin başarısını tebrik etmek gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin pamuk verimindeki yeri

Hasdemir, Türkiye'nin birim alandan elde edilen pamuk verimi açısından da ilk 3 ülke arasında bulunduğunu ifade etti.

GDO'suz tekstil ürünlerini dünyaya ihraç eden Türkiye'de pamuğun sadece tarımsal bir ürün değil, tekstil için de önemli bir ham madde olduğunu ve milyonlarca insanın geçim kaynağını oluşturduğunu söyleyen Hasdemir, "Bu bilinç ve farkındalıkla organik tarım, mazot, gübre gibi farklı isimler altında üreticilere destek ödemeleri yapılmaktadır. Bir ürüne yapılan en fazla destek pamuk destekleridir. Destekleme politikasında ana amacımız pamuk üretiminde sürdürülebilirlik sağlamaktır. Pamuk üreticilerimizi memnun edecek destekleme miktarı en kısa zamanda açıklanacaktır." diye konuştu.

Mehmet Hasdemir, pamuğun Türkiye için stratejik bir sektör olduğuna dikkati çekerek, sevk ve idare konusunu küresel bir vizyonla ele aldıklarını sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir ise salgın nedeniyle tüm dünyada pamuk gibi doğal ürünlere yöneliş olduğunu belirtti.

Ülke ekonomisi açısından pamuğun büyük önem taşıdığını aktaran Demir, "Türkiye hem pamuk üreticisi hem tekstil üreticisi. Bunları kombine şekilde yürütüyor. Tekstil ve hazır giyim ekonomisi istihdam ve ekonomide lokomotif bir ürün." diye konuştu.

Demir, GDO'suz pamuk üretimi konusunda geliştirilen projeler sayesinde Türkiye'nin sektörde marka haline geldiğine dikkati çekerek, "Bu markayı geliştirmek konusunda fırsatları iyi kullanmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran üretim özelliği

Konferansın oturum yöneticiliğini üstlenen Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık da dünya nüfusunun yüzde 3,5-4'ünün pamuğa dayalı sektörlerde çalıştığını ifade ederek, Türkiye'nin pamuk üretiminde dünya 6'ncısı, tüketiminde de 4'üncüsü olduğunu belirtti.

Balçık, Türkiye'yi pamuk üretimi konusunda diğer ülkelerden ayıran 2 nokta olduğunu dile getirerek, "GDO'suz pamuk üretimi yapan en büyük ülkeyiz. Verim açısından bakıldığında ise dünya ortalamasının iki katı verimle çalışıyoruz." dedi.

Pamukta sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Balçık, şöyle konuştu:

"Alan verimliliği en yüksek ürün pamuk. Hem istihdam hem ihracat cari fazla anlamında çok önemli yeri var. Değerini artırmak elimizde. Sürdürülebilirlik anlamında yapmamız gerekenler var. Bunu mutlaka başarmak ve fark yaratmak zorundayız. GDO'suz üretim ve iyi pamuk uygulamaları sertifikasyonu ile bunu başarabilecek güçteyiz."

Konferansta, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul ile İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon, sektördeki gelişmeler ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.