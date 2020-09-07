Dünya pandemide yeni satış yöntemleri geliştiren zehir tacirleri ile savaşıyor - Son Dakika

Dünya pandemide yeni satış yöntemleri geliştiren zehir tacirleri ile savaşıyor

Dünya bir yandan pandemiyle mücadele ederken aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkenin güvenlik güçleri de pandemi şartlarında yeni satış yöntemleri geliştiren zehir tacirleriyle savaşıyor.

Dünya pandemide yeni satış yöntemleri geliştiren zehir tacirleri ile savaşıyor, System.String[]

Dünya bir yandan pandemiyle mücadele ederken aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkenin güvenlik güçleri de pandemi şartlarında yeni satış yöntemleri geliştiren zehir tacirleriyle savaşıyor. Yapılan son operasyonlarda uyuşturucu sevkiyatında dezenfektan kutularının kullanıldığı, kapalı dükkanlarda uyuşturucu yapıldığı tespit edilirken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı Öğr.Gör. Barış Tuncer, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan uyuşturucu raporunda pandemi şartlarının etkisinin yoğun olarak sürdüğü Ocak-Haziran 2020 döneminde uyuşturucu tacirlerinin salgını bir fırsat olarak değerlendirdiklerinin görüldüğünü söyledi. Tuncer, İstanbul'da son dönemde düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 35 milyon liraya varan uyuşturucu madde ele geçirildiğini, şüphelilerin koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan kişilere kurye kılığına girerek uyuşturucu sattığının yetkililerce ortaya çıkarıldığını kaydetti.

"BAĞIMLILAR KIRMIZI/YEŞİL REÇETELİ İLAÇLARA YÖNELİYOR"

Öğr.Gör. Barış Tuncer rapor ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

"İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan 2020 yılının ilk altı ayına ilişkin uyuşturucu ile mücadele raporuna göre, 1 Ocak-22 Haziran tarihlerinde ülke genelinde 63.281 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, 21 ton 461 kilogram esrar, 4 ton 463 kilogram eroin, 1 ton 76 kilogram metamfetamin, 506 kilogram skank, uyuşturucu yapımında kullanılan 434 kilogram kimyasal madde, 332 kilogram bonzai, 225 kilogram kokain, 87 kilogram afyon sakızı, 1 kilogram amfetamin, 1.455.367 adet sentetik ecza, 930.109 adet captagon, 16.830.497 kök haşhaş ve 10.503 litre asetik anhidrit ele geçirildi."

2020 yılının ilk altı ayında yapılan operasyonlarda kök kenevir ve ecstasy yakalamalarında rekor kırıldığına dikkat çeken Barış Tuncer, operasyonlarda 13.100.069 kök kenevir ve 5.499.811 adet ecstasy ele geçirildiğini belirtirken, 1 Ocak-22 Haziran tarihleri arasında yapılan 6 aylık operasyonlarda kırmızı/yeşil reçeteye tabi sentetik ecza olarak isimlendirilen ilaçlardan toplam 1.455.367 tablet yakalandığını kaydetti. "Pandemi döneminde kullandığı, istediği uyuşturucu maddeye ulaşamayan insanların kırmızı-yeşil reçeteli ilaçlara yönelmesiyle bu ilaçların kötüye kullanım oranları artıyor" değerlendirmesini yapan Tuncer, Türkiye'de gerçekleşen uyuşturucu olaylarının yarısının (yüzde 45) esrar kullanımı olduğunu söyleyerek "Dünyadaki esrar kullanımı artışına bağlı olarak ülkemizde de esrar kullanım oranı halen devam eden pandemi döneminde artış gösterebilir" dedi.

"AVRUPA'DA EVLERDE ESRAR DEPOLANIYOR PANDEMİ STRESİ, UYUŞTURUCUYA YÖNELTİYOR"

Avrupa başta olmak üzere tüm dünya genelinde uyuşturucu kullanımında Covid-19 pandemisine bağlı artışlar görüldüğünü belirten Barış Tuncer, Avrupa Uyuşturucu İzleme Merkezi'nin açıkladığı verileri, "Alınan verilere göre bazı ülkelerde pandemi sırasında cannabis (esrar) kullanımı arttı. Bağımlıların uyuşturucu madde temininde sorun yaşamamak için evlerinde esrar depoladıkları belirlenirken esrarın yanında alkol, benzodiazepinler ve diğer ilaçların kötüye kullanımında da artış gözlenmiş durumda" sözleriyle değerlendirdi.

ABD'de "Recovery Village" isimli bağımlılık tedavi merkezlerinin yaptığı güncel bir araştırmada, COVID-19 salgını sürecinde stres ve akıl sağlığı sorunlarının yanında alkol ve uyuşturucu kullanımında da artış olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Tuncer, "Sentetik uyuşturucuların temini zorlaştırıldığından Birleşik Krallık'ta evsiz insanlar arasında eroin ve alkol kullanımın arttığı, Berlin'de ise ketamin kullanımında artış görülmüş durumda. "Goldenseed ( Kaliforniya'da esrar markası) Araştırması" ise kullanıcıların esrar tedarik edememe korkusu ile karşı karşıya kaldıklarını göstermekte. Tüm bu verilerle madde kullanımının pandemi sırasında artarak devam ettiği açıkça görülmektedir" şeklinde konuştu.

ZEHİR TACİRLERİ SOSYAL MEDYAYI DA KULLANIYOR

"Pandemi döneminde insanların yaşadıkları korku, endişe, stres, kaygı sonucu uyuşturucu kullanımının arttığını, bunun yanında uyuşturucu tacirlerinin Coronavirüs salgınını da bir fırsat olarak kullanarak uyuşturucu imalatı ve ticaretini yeni koşullar doğrultusunda yeniden düzenlediklerini görmekteyiz" diyen Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı Öğr.Gör. Barış Tuncer, "Uyuşturucu madde kaçakçıları yeni şartlara çok hızlı bir biçimde uyum sağlayarak, Darknet (karanlık internet), şifreli uygulamalar ve sosyal medyayı kullanarak uyuşturucu madde kaçakçılığına devam ediyorlar. Son dönemlerde darknet, sosyal medya ve şifreli uygulamalar üzerinden uyuşturucu madde kaçakçılığında artış gözlemleniyordu. Pandemi süreci bu rakamların daha da artmasına ve uyuşturucu ticaretinin bu mecralara daha da çok kaymasına neden olabilir" değerlendirmesini yaptı.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 11:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünya pandemide yeni satış yöntemleri geliştiren zehir tacirleri ile savaşıyor - Son Dakika

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