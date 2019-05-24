Dünya Para Atletizm Grand Prix
3 saat önce
İsviçre'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin beşinci ayağında milli sporcu Hamide Doğangün, bronz madalya kazandı.
İsviçre
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:27 Kaynak: AA
'de düzenlenen Dünya Para Atletizm
Grand Prix'sinin beşinci ayağında milli sporcu Hamide Doğangün, bronz madalya kazandı. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nottwil kentinde düzenlenen müsabakalarda Hamide Doğangün, T53 kategorisi kadınlar 800 metrede 1.52.48'lik derecesiyle üçüncü sırada yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu.
43 ülkeden 185 atletin mücadele ettiği organizasyon, 26 Mayıs Pazar günü tamamlanacak.
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