Son Dakika Haberleri: Dünya Para Atletizm Grand Prix

Dünya Para Atletizm Grand Prix

3 saat önce

İsviçre'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin beşinci ayağında milli sporcu Hamide Doğangün, bronz madalya kazandı.

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İsviçre'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin beşinci ayağında milli sporcu Hamide Doğangün, bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nottwil kentinde düzenlenen müsabakalarda Hamide Doğangün, T53 kategorisi kadınlar 800 metrede 1.52.48'lik derecesiyle üçüncü sırada yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu.
43 ülkeden 185 atletin mücadele ettiği organizasyon, 26 Mayıs Pazar günü tamamlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:27 Kaynak: AA
İsviçre, Atletizm, Spor
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