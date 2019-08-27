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Dünya Para Atletizm Grand Prix

11 dakika önce

Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde 9. ve son ayak müsabakaları, yarın Fransa'da başlayacak.

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Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde 9. ve son ayak müsabakaları, yarın Fransa'da başlayacak.


Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'teki Charlety Stadı'nda gerçekleştirilecek Dünya Para Atletizm Grand Prix 9. ve son ayak müsabakalarında Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek.


Yarışlarda mücadele edecek milli atletler şunlar:


Enes Şahin, Mahir Ateş, Gökhan Akın, Hamza Doğan, Esra Genç, Zübeyde Süpürgeci, Hamide Doğangün, Zeynep Acet, Dilba Tanrıkulu, Rabia Cirit, Kerim Elyaz, Nurullah Kart, Abdullah Ilgaz, Tarık Taha Buyrukoğlu.

Organizasyon, 30 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Atletizm, Türkiye, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:58 Kaynak: AA
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