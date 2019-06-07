Dünya Para Atletizm Grand Prix müsabakaları
49 dakika önce
Dünya Para Atletizm Grand Prix 6. ayak müsabakaları yarın İtalya'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:07 Kaynak: AA
Dünya Para Atletizm
Grand Prix 6. ayak müsabakaları yarın İtalya
'da başlayacak. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre Grosseto kentindeki müsabakalarda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.
Müsabakalarda mücadele edecek Türk sporcular şunlar: Bayram Yıldız
, Gökhan Akın
, Enes Şahin, Mahir Ateş
, Kubilay Şahin ve Esra Genç.
Organizasyon 9 Haziran Pazar günü sona erecek.
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