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Dünya Para Atletizm Şampiyonası

7 saat önce

Milli sporcu Hamide Doğangün, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda T53 kategorisi kadınlar 100 metrede finale çıktı.

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Milli sporcu Hamide Doğangün, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda T53 kategorisi kadınlar 100 metrede finale çıktı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde T53 kategorisi kadınlar 100 metre elemelerinde piste çıkan Hamide Doğangün, 16.80'lik derecesiyle serisinde üçüncü, genel klasmanda ise dördüncü oldu ve adını finale yazdırdı.

Milli atletin altın madalya için koşacağı final yarışı, TSİ 18.54'te başlayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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