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Dünya Para Atletizm Şampiyonası

6 saat önce

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Hamide Doğangün, T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde beşincilik elde etti.

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Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Hamide Doğangün, T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde beşincilik elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde piste çıkan Hamide Doğangün, kadınlar 100 metre finalini 17.40'lık derecesiyle beşinci sırada tamamladı.

Finalde, Çinli sporculardan Gao Fang birinci, Zhou Hongzhuan ikinci olurken, Büyük Britanya'dan Samantha Kinghorn ise üçüncü sırada yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:04 Kaynak: AA
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