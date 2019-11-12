Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hamide Doğangün, kadınlar T53 kategorisi 800 metre finalinde dördüncüsü oldu.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen organizasyonun altıncı gününde piste çıkan Hamide Doğangün, 800 metrede final mücadelesi verdi.



Milli atlet, T53 kategorisi 800 metre finalini 1.54.97'lik derecesiyle dördüncü sırada tamamlarken, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Daha önce kadınlar T53 kategorisi 400 metre finalinde üçüncü olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na vize alan Hamide Doğangün, organizasyonun 800 metre yarışında da piste çıkacak.