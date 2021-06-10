Özel sporcu Fatma Damla heptatlonda dünya şampiyonu oldu

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde devam eden VİRTÜS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, heptatlon dalında dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye organizasyonda ikinci altın madalyayı kazandırdı. Bu sonuçla Fatma Damla, Dünya Şampiyonası'nda heptatlonda ülkemize ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

"MADALYALARIMI ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUM"

"Kazandığım tüm madalyaları şehitlerimize armağan ediyorum" diyen Fatma Damla Altın, "Dünya Şampiyonası'nda mücadele ederken, arkamda Türk milletini düşünerek yarışıyorum. Şampiyon olduğum da İstiklal Marşımızı okuturken çok mutlu oluyorum, tarifi imkansız duygular yaşıyorum, Ay-yıldızlı al bayrağımızı her zaman en üstte göndere çektirmek için gücümü sonuna kadar kullanıyorum" diye konuştu.BAŞKAN BİROL AYDIN: ÖZEL SPORCULARIMIZ İLE GURUR DUYUYORUZVİRTÜS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda alınan madalyaları değerlendiren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın yaptığı açıklamada, "Özel sporcumuz Fatma Damla şampiyonada ikinci kez altın madalya kazanarak İstiklal Marşımızı tüm dünyaya ezberletti ve bayrağımızı en üstte göndere çektirdi. Avrupa ve dünyanın en genç milli takımına sahibiz. Genç sporcumuz Alper Kılıç da erkekler 3000 metre su engellide bronz madalya ile dünya üçüncüsü oldu. Gençler dünya şampiyonu sporcumuz Muhsine Gezer 200 metrede çok başarılı bir yarış çıkararak finale yükseldi. Özel sporcularımız Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi başarı ile temsil etmektedirler. Türkiye olarak şampiyonanın ilk iki gününde 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile toplamda 8 madalya kazandık" dedi.

Yarın verilecek aranın ardından şampiyona 12 Haziran Cumartesi devam edecek ve 13 Haziran Pazar günü yapılacak müsabakalarla sona erecek.