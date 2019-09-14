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Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası

1 saat önce

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor.

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Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada bu sabah S5 kategorisi 50 metre sırtüstü elemeleri gerçekleştirildi.

Kadınlarda Sümeyye Boyacı 44.49, Sevilay Öztürk ise 50.99'luk dereceleriyle finale yükseldi.

Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu da erkeklerde 41.38 ile finale kalmayı başardı.

Final yarışları bugün TSİ 20.30'da başlayacak.

İngiltere, Türkiye, Londra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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