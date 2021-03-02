Dünya pazarında Manisa üzümünün değeri artacak

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek, 'Manisa Sultani Kuru Üzümü'nün Avrupa Birliği Coğrafi işareti alması konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Başkan Özkasap'a Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ural Sevener ve Coğrafi İşaret Uzmanı Huriye Kayabaşı Özener eşlik etti. Manisa Sultani Kuru Üzümünün Türkiye Coğrafi işaretini aldığını söyleyen Sadık Özkasap, rekoltenin yükseltilerek daha fazla ihracat yapmanın mümkün olduğunu bunu da AB Coğrafi işareti ile perçinlemek istediklerini söyledi.

Vali Yaşar Karadeniz, AB Coğrafi işaretinin uzun bir serüven olduğunu ancak bu çalışma ile Manisa üzümünün dünya pazarında daha çok değer kazanacağını belirterek çalışmalar konusunda başarılar diledi. - MANİSA