Dünya Pazarlarında Rüzgar Karşıdan Esiyor Kenetlenmeliyiz

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerini ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan halı sektörü hakkında bilgiler aldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerini ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan halı sektörü hakkında bilgiler aldı.



Halı sektörünün geleceğine yön vermek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Kaplan, "Makine halısında en büyük rakibimiz bizleriz. Kendi aramızdaki iç rekabeti bırakarak dünya pazarlarında ki rekabete yönelmek zorundayız. Son dönemlerde global pazarlarda ki daralma sonrası daha önce arkamızdan esen rüzgar şimdi karşımızdan esiyor" dedi.



Gaziantep Valisi Davut Gül Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğini ziyaret ederek, halı sektörüyle ilgili bilgiler aldı. Ziyarette TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Dünya pazarlarıyla ilgili değerlendirme yapan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, her geçen gün ülkeler arasındaki rekabetin arttığını ve özelikle Türki Cumhuriyetlerle Ortadoğu'da Türk mallarına yönelik haksız vergilerin uygulanmaya başlandığına dikkat çekerek yeni pazarlar arayışlarının önemine değindi.



Sektör içerisinde ki aşırı rekabet sektöre ve ekonomiye zarar veriyor



Dünya makine halı sektörünün kalbi Gaziantep'te gerçekleştirilen halı üretiminin birçok ülkede rağbet gördüğünü ancak rekabette en büyük sorunun firmalar arasındaki rekabetten kaynaklandığını ifade eden GAHİB Başkan Ahmet Kaplan Vali Davut Gül'e halı sektörünün son durumu hakkında bilgi verdi. Kaplan yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı şehri olan Gaziantep'te, Halı Sektörü, imalat ve ihracatın lokomotifidir. Bu sektör, 180 imalatçı firması ve çok sayıda yan sanayiyle birlikte yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Ayrıca, Gaziantep dünya Makine Halısı ihracatının tek başına yüzde 54'ünü yapmaktadır. Firmalarımız artık daha tecrübeli, daha donanımlı ve daha olgun adımlarla doğru bir üretim ve pazarlama modeline doğru yürümektedirler.Eğitim ve İnsan Kaynakları en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Meslek Liseleri ve Üniversite - Sanayi iş birliğinde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine ve eğitim müfredatının sanayinin ihtiyaçlarına uyumlu kılacak güncellemelere katkıda bulunmak için ilgili kurumlarla görüşmelerimiz sürüyor. Sektöre uygun eleman yetiştirilmesi sadece bizler için değil ülkemiz içinde büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.



Tasarım alanında da önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Kaplan, "Şehrimizdeki "Tasarım" kültürüne katkıda bulunmak ve sektöre tasarım yeteneği yüksek gençlerin kazandırılmasına yönelik olarak tasarım yarışması düzenlemek, tasarım günleri etkinliği ile şehirdeki mevcut istihdam edilenlere yönelik trendleri takip eden söyleşi, panel ve toplantılara ufuk açıcı kişileri davet etmek için çeşitli çalışmalarımız sürüyor. Diğer bir önceliğimiz Sektörel Ar-Ge Çalışmaları olup sektörün ihtiyaç duyduğu test, analiz ve belgelendirme hizmetlerinin şehrimizde sunulabilmesi amacıyla bir laboratuvar kurulması yönünde ki çalışmalarımızda önemli bir noktaya geldik" şeklinde konuştu.



Makine halıcılığı için 4 yılık eylem planı hazırlıyoruz



Makine halıcılığında Türkiye'nin dünya pazarlarında önemli bir noktada olduğuna dikkat çeken Kaplan, "Ülkemizin uluslararası arenada elde ettiği rekabet üstünlüğünü koruyabilmesi ve kalıcı olmasını sağlayabilmek amacıyla uluslararası bir danışmanlık firması tarafından sektör stratejisi ve 4 yıllık eylem planı hazırlanması yönündeki çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Diğer taraftan ithalatta dışa bağımlılığın azaltılması için sektörümüzde millileşme hamseli yapmak istiyoruz. Sektörümüzün en ciddi maliyet kalemlerini oluşturan ve büyük ölçüde ithalata bağımlı kalemler ile ilgili olarak GAÜN ile işbirliği içinde makine, yedek parça, ham madde ve yazılım gibi alanlarda sektörel millileşme hamlelerini bir an önce gerçekleştirmemiz ve bu konuda büyük yatırımcıların bölgemize getirilmesi büyük önem taşıyor. Sektörümüzün güncel envanter yapısını ortaya çıkarabilmek ve atıl kapasitenin oluşmasını engellemek amacıyla, 2014 yılında yapılan envanter çalışmasının güncellenmesini yenileyeceğiz. Kurumlar arası işbirliğini ve iletişimi artırabilmek amacıyla Halı İhracatçıları Birliği, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Halıcılar Odası Yönetim Kurulu ve Meslek Komiteleri temsilcilerinin katılımı ile aylık sektörel değerlendirme toplantılarımız süreklilik kazandı. Temel amacımız kazanımlarımızı koruyarak gelecek nesillere önemli bir miras olarak bırakmak" diye konuştu.



Sanayicilerimizle iş birliği içerisinde olacağız



Gaziantep Valisi Davut Gül'de makine halı sektörünün dünyada ve Türkiye'de merkezi haline gelen Gaziantep'te sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir istihdam artışı ve ihracat için kurum olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, sektörün geleceğine yön verme yönündeki çabaları ve çalışmaları desteklediklerini ifade ederek gelişmelerin takipçisi olacaklarını ifade etti. - GAZİANTEP

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar

Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi

Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi