Dünya perakendesinin başına Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort seçildi

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum'un (Tüketici Ürünleri Forumu-CGF) perakende alanındaki dünya başkanı oldu.

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum'un (Tüketici Ürünleri Forumu-CGF) perakende alanındaki dünya başkanı oldu.

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