Dünya perakendesinin başına Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort seçildi
1 saat önce
Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum'un (Tüketici Ürünleri Forumu-CGF) perakende alanındaki dünya başkanı oldu.
Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum'un (Tüketici Ürünleri Forumu-CGF) perakende alanındaki dünya başkanı oldu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:23
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