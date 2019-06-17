Son Dakika Haberleri: Dünya perakendesinin başına Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort seçildi
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Dünya perakendesinin başına Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort seçildi

1 saat önce

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum'un (Tüketici Ürünleri Forumu-CGF) perakende alanındaki dünya başkanı oldu.

Dünya perakendesinin başına Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort seçildi, System.String[]
Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum'un (Tüketici Ürünleri Forumu-CGF) perakende alanındaki dünya başkanı oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:23 
MİGROS TİC. A.Ş.
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