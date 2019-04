Dünya Pide Günü" 7 Nisan'da Kutlanacak

Samsun pidesinin dünyaya tanıtılması ve tüketiminin artırılması için düzenlenen "Dünya Pide Günü", bu yıl 7 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Samsunlu iş adamı ve uçak mühendisi Yusuf Kahvecioğlu'nun girişimleriyle 10 yıl önce başlatılan "Dünya Pide Günü" etkinliği, her yıl nisan ayının ilk pazar günü yapılıyor.



Bu yılki etkinlik, 7 Nisan Pazar günü düzenlenecek.



Kahvecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl belirli günlerle ilgili programlar düzenlendiğini, kültürlerinde olmasa bile bu günleri kendilerinin de kutladığını söyledi.



Kendilerinin de Samsun pidesinin tanıtımı için "Dünya Pide Günü" uygulamasını başlattıklarını belirten Kahvecioğlu, geleneksel hale getirilen bu günde düzenlenecek etkinliklerle Samsun pidesini tanıtmayı hedeflediklerini anlattı.



Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında birçok ülke ve kentte etkinlikler düzenleneceğini aktaran Kahvecioğlu, şunları kaydetti:



"Samsun'un marka şehir olması yolunda yürütülen çalışmalarda Samsun pidesinin de önemli bir yeri bulunuyor. Samsun, meşale bir şehirdir. Bu özelliklerini gastronomi alanında da öne çıkarmak istiyoruz. Hamburger, pizza dünya markası oluyorsa Samsun pidesi de olabilir. Bunun için çalışıyoruz. Bu yıl özellikle turizmin geliştiği bölgelerimizde Dünya Pide Günü etkinliği düzenlenecek. İzmir'in Urla ve Çeşme ilçelerinde, İstanbul, Ankara ve Bursa'da yaşayan Samsunluların öncülüğünde, Antalya ve Muğla'daki turistik mekanlar ile Kanada'nın Toronto, Amerika'nın New York, Gürcistan'ın Batum ve Tiflis kentlerinde, Almanya'nın Düsseldorf, Hamburg ve Berlin kentlerinde de Samsun pidesi yenecek."

