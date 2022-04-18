Dünya piyasalarındaki belirsizlik ons altını yükselişe geçirdi - Son Dakika
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Dünya piyasalarındaki belirsizlik ons altını yükselişe geçirdi

18.04.2022 13:35
Dünya piyasalarındaki belirsizlik ons altını yükselişe geçirdi

Haftaya yükseliş ile başlayan ons altın şu sıralar bin 993 dolardan işlem görüyor.

Haftaya yükseliş ile başlayan ons altın şu sıralar bin 993 dolardan işlem görüyor. Artışın dünya piyasaları kaynaklı olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı, altında sene sonu beklentinin dolara bağlı olarak bin 100 ile bin 200 TL bandında olacağı öngörülüyor.

Dünya piyasalarında Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle yaşanan belirsizlik ons altını yükselişe geçirdi. Yeni haftaya yükselişle başlayan ons altın şu sıralar bin 993 dolardan işlem görüyor. Savaşın belirsizliği, pandeminin devam etmesi ve gelişmiş ülkelerin enflasyonun yüksek çıkması altına olan güveni artırıyor. Gram altın şu sıralar 940 TL, çeyrek bin 550 TL, yarım 3 bin 100 TL, tam 6 bin 200 TL'den işlem görüyor. Ülkemizde düğün sezonun yaklaşması ile birlikte altına olan talebin arttığını belirten Kapalıçarşı esnafı, bu talebin artacağını söylüyor.

"ALTINA TALEP DEVAM EDECEKTİR"

Ons altının yükselmesinin sebebinin dünya piyasalarıyla alakalı olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı esnafı Atilla Saraç, "Savaşın devam etmesi, pandeminin kısmen devam etmesi ve gelişmiş ülkelerin enflasyonu yüksek çıkması ile birlikte altın doğal olarak güvenli liman oluyor. Çin'in Shanghai şehrinde tedbir amaçlı kapanma söz konusu. Tüm dünya piyasaları ister istemez etkiliyor. Buda altını pozitif yukarı doğru etki yapar. Düğün sezonun gelmesi ile birlikte altına talep şu anda var. Önümüzde ki günlerde de talebin olacağını düşünüyorum. Bununla beraber TL bazında altının kısmen yukarı etki yapacağını düşünüyorum. Gram altın 940 TL, çeyrek bin 550 TL, yarım 3 bin 100 TL, tam 6 bin 200 TL'den işlem görüyor. Gram altın sene sonu beklenti doların durumuna göre değişkenlik gösterir fakat benim kişisel görüşüm 100 ile bin 200 TL bandında olacaktır.

(Uğur Çetin - Furkan Serttaş/ İHA)

Dünya piyasalarındaki belirsizlik ons altını yükselişe geçirdi
Dünya piyasalarındaki belirsizlik ons altını yükselişe geçirdi

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Kapalıçarşı, Türk Lirası, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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