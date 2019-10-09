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Dünya Posta Birliğinin 145. yılı kutlandı

36 dakika önce

Dünya Posta Birliğinin (UPU) 145'inci kuruluş yılı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 kurucu ülkenin katıldığı özel seremoniyle kutlandı.

Dünya Posta Birliğinin 145. yılı kutlandı, System.String[]

Dünya Posta Birliğinin (UPU) 145'inci kuruluş yılı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 kurucu ülkenin katıldığı özel seremoniyle kutlandı.

Merkezi İsviçre'nin başkenti Bern'de bulunan UPU'nun kuruluş yıl dönümü kutlamalarına, UPU İdari Konsey Başkanı olarak PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de katıldı.

Bozgeyik, UPU'nun Kurucu 22 ülkesinin temsilcileriyle 9 Ekim 1874'te Birliğin Kuruluş Anlaşması'nın imzalandığı restoranda bir araya geldi.

Zum Ausseren Stand Restorant'taki kutlamaya, Türkiye'nin yanı sıra diğer kurucu üye ülke temsilcileri ve UPU yönetimi de katıldı.

UPU kurucu üyelerinden Türkiye'yi temsilen törende, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı da hazır bulundu.

Buradaki etkinlikte, orijinal imza seremonisi gerçekleştirildi.

Bozgeyik, törenin ardından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Saygılı'ya göstermiş olduğu ev sahipliği için teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Osmanlı döneminde kurucu üyeleri arasında bulunduğu ve 2020'ye kadar İdari Konsey Başkanlığını yürüteceği UPU, 9 Ekim 1874'ten bu yana faaliyet gösteriyor ve "dünyanın en eski ikinci uluslararası organizasyonu" özelliğini taşıyor.

Dünya Posta Birliğinin 3. Olağanüstü Kongresine Türkiye damga vurmuştu

Geçen ay sonunda Bozgeyik'in kongre başkanlığını yaptığı Dünya Posta Birliğinin 3. Olağanüstü Kongresinin son gününde uzlaşı sağlanarak, Birlik dağılmaktan son anda kurtulmuştu.

Bozgeyik'in Cenevre'de gerçekleşen kongredeki başarılı yönetimi ülke temsilcilerince ayakta alkışlanmıştı.

Türkiye, Posta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:52 Kaynak: AA
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