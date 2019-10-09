Son Dakika Haberleri: "Dünya Posta Günü" sergisi meraklılarını bekliyor
Son Dakika Güncel 'Dünya Posta Günü' sergisi meraklılarını bekliyor

"Dünya Posta Günü" sergisi meraklılarını bekliyor

1 saat önce

"Dünya Posta Günü" konulu pul sergisi, Beyoğlu'ndaki tarihi PTT binasında meraklılarını bekliyor.

"Dünya Posta Günü" konulu pul sergisi, Beyoğlu'ndaki tarihi PTT binasında meraklılarını bekliyor.

PTT AŞ tarafından düzenlenen "Dünya Posta Günü (World Post Day)" konulu pul sergisi açıldı.

Ayrıca sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar ve portföyler de sergi kapsamında pul meraklılarının beğenisine sunuldu.

Farklı tarih ve konularda yüzlerce pulun da görülebildiği alanda, sergiye özel "Dünya Posta Günü" ibareli tarih damgası da kullanılabiliyor.

Sergi 11 Ekim'e kadar Beyoğlu'ndaki tarihi PTT binasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

PTT'nin özel tarih damgalı zarflarının yanı sıra pul, portföy ve diğer ürünleri www.filateli.gov.tr web adresinden ve filateli cep uygulamasından da satın alınabiliyor.

Beyoğlu, Posta, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:58 Kaynak: AA
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