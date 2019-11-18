Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi tarafından "Dünya Prematüre Günü" etkinliği düzenlendi.

Şebnem Kargı Konferans Salonu'ndaki etkinlikte pasta kesimi yapıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Zonguldak BEÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prematüre doğumun yüksek oranda karşılaşılan ülkelerden biri olduklarını söyledi.

Türkiye'de yüzde 10 civarında prematüre doğumla karşılaştıklarını dile getiren Aydemir, "Her yıl yaklaşık 1,5 milyon bebeğin doğduğu ülkemizde 150 bin prematüre bebeğin yoğun bakımda bakıma ihtiyacı oluyor. Bunların yaklaşık üçte biri, 50 bin bebek yaklaşık 32 hafta altı veya bin 500 gram altı dediğimiz bizim ciddi sorunlarla karşılaşma ihtimalimizin yüksek olduğu riskli bebekleri oluşturmakta." dedi.

Aydemir, prematüre bebeklere yalnız olmadıklarını hissettirmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Prematürelik zor bir süreç. Özellikle bin 500 gram altı çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerimiz ortalama 4-8 hafta süresince yoğun bakım ünitesinde yatıyorlar. Öncelikle hayati tehlike riski oluyor. Aileler, çocuklarının yaşamlarıyla ilgili çekinceye sahip oluyorlar ve bu risk bizi de endişelendiren bir durum. Prematüre bebeklerde özellikle ileri yaşlarda görme, işitme, birtakım zeka, mental motor gelişme, okul çağında davranış, okuma yazma birtakım hareketlerle ilgili problemler aileleri endişelendiriyor. Prematüre bebekleri, 3 yaşına kadar normal sağlıklı bir çocuğun yakalamasını beklediğimiz bütün özellikleri yakalamasını ve normal hayata adapte olmalarını sağlamaya ve destek olmaya çalışıyoruz."