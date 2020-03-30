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'Dünya prezervatif sıkıntısı yaşayabilir'
6 saat önce
Dünyanın en büyük prezervatif üreticilerinden Malezyalı Karex Bhd salgın nedeniyle duran üretim yüzünden dünya genelinde prezervatif sıkıntısı yaşanabileceğini duyurdu.
Dünyanın en büyük prezervatif üreticilerinden Malezyalı Karex Bhd, salgın nedeniyle duran üretim yüzünden dünya genelinde prezervatif sıkıntısı yaşanabileceğini duyurdu.
Durex gibi dünya markalarının da prezervatiflerini üreten Karex Bhd küresel pazarda her beş prezervatiften birini yapıyor. Şirket zorunlu iş durdurma nedeniyle geçtiğimiz hafta tek bir prezervatif dahi üretmedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:14
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