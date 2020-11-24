Dünya prömiyeri Estonya'da yapıldı

Festivalin ana yarışmasında yer alan "Bir Nefes Daha"nın ilk gösterimine Nisan Dağ ve filmin başrol oyuncularından Oktay Çubuk katıldı. İstanbul'un çetin mahallelerinden birinde yaşayan genç bir rap'çinin, müzik hayallerine koşarken bir yandan da bonzai bağımlılığıyla verdiği savaşı anlatan filmin oyuncu kadrosunda Hayal Köseoğlu, Eren Çiğdem, Ushan Çakır, Müfit Kayacan, Ayris Alptekin, Görkem Kasal ve Kürşat Alnıaçık da yer alıyor.

Solis Film yapımı "Bir Nefes Daha", dünya prömiyerini yaptığı 24. Tallinn Black Nights Film Festivali'nin ardından festival yolculuğuna devam edecek.