Son Dakika Haberleri: Dünya Rafting İçin Tunceli'ye Geliyor

Dünya Rafting İçin Tunceli'ye Geliyor

12 saat önce

- Dünya Rafting için Tunceli'ye geliyor Türkiye'de ilk defa, Avrupa'da ise 12 yıl aradan sonra Tunceli'de düzenlenecek olan Dünya Rafting Şampiyonası'na, 20 ülkeden 60 takım katılacakTUNCELİ - Türkiye'de ilk defa Tunceli'de 8-13 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Rafting...

- Dünya Rafting için Tunceli'ye geliyor
Türkiye'de ilk defa, Avrupa'da ise 12 yıl aradan sonra Tunceli'de düzenlenecek olan Dünya Rafting Şampiyonası'na, 20 ülkeden 60 takım katılacak

TUNCELİ - Türkiye'de ilk defa Tunceli'de 8-13 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası'na 20 ülkeden 60 takım katılacak.
Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, Tunceli'de yapılacak olan şampiyonaya ilişkin valilik toplantı salonunda bilgi verdi. Yardımcı, "Şampiyonada toplam 20 ülke, 60 takımdan 800 kişiyi ilimizde misafir edeceğiz. Bunun dışında organizasyonu seyretmek isteyen, gelmek isteyenleri de internet, elektrik ihtiyaçlarını karşılayıp otel konforundaki çadırlarda misafir edebiliriz" dedi.
"Tunceli uluslararası su sporları merkezi haline gelecek"
Şampiyonaya dünyanın su sporları alanında en iyi ülkelerinden katılım olacağını vurgulayan Yardımcı, "Fransa, Rusya, İspanya, Kazakistan, Çin, Bulgaristan, Hindistan gibi ülkeler katılacak. Bu şampiyonada iyi bir sınav vermemiz halinde artık Tunceli sırf rafting değil su sporlarında uluslararası organizasyonlar merkezi haline gelecek" diye konuştu.
Son 12 yılda Avrupa ülkelerinde Dünya Rafting Şampiyonası düzenlenmediğini hatırlatan Yardımcı, "Bu şampiyonayı Tunceli'ye alırken Avrupalılar, Avrupa bir Dünya Şampiyonası aldı dediler" ifadelerini kullandı.
Şampiyona programının da netleştiğini söyleyen Yardımcı, hazırlıklara devam edildiğini kaydetti.
Dünya Rafting İçin Tunceli'ye Geliyor
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:01 Kaynak: İHA
Avrupa, Tunceli, Spor
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