Dünya Ralli Şampiyonası 18-20 Eylül'de Marmaris'te yapılacak

2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5. yarışı Türkiye Rallisi 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te yapılacak.

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonasının 5. yarışı olan Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Son iki yıldır 'ülkemizin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu' olan Türkiye Rallisi, Marmaris ve Datça'nın eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde dünyaca ünlü pilotları ağırlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Direktörü Murat Kaya ve WRC (Dünya Ralli Şampiyonası) Türkiye Güvenlik Şefi H.Öcal Zilanlı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde İl Müdürü Ömer İlman, Marmaris İlçe Müdürü Nihat Ekinciler ve Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı'nın katılımıyla yapılacak organizasyonun hazırlıkları hakkında toplantı gerçekleştirildi.

Son 2 yıldır Türkiye'de düzenlenen en büyük uluslararası spor organizasyonu olan etkinlik ile ilgili bir açıklama yapan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verilen Dünya Ralli Şampiyonasının 5. ayağının ülkemizde ve Marmaris Merkezli olmak üzere Datça ilçemizde yapılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duymaktayız. Yarışın Cumhurbaşkanlığımız himayesine alınmasından ayrıca gurur duyuyoruz. 18 Eylül Cuma günü başlayacak olan şampiyona 3 gün boyunca Marmaris ve Datça İlçelerimizde özel etaplarla devam edecek. Bu şampiyonayla birlikte ülkemizi tüm Dünya'ya bir kez daha tüm güzellikleriyle birlikte tanıtma fırsatı bulmuş olacağız. Bu yarışlarla ilgili hazırlıklar Muğla İlimizde Valimiz Orhan Tavlı'nın himayelerinde tüm Kamu Kuruluşlarımızın destekleriyle devam etmekte olup yakın zamanda tamamlanacaktır. Organizasyon boyunca güvenli bir ortam oluşturmak için FIA, Sağlık Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirlediği Kovid-19 protokolleri titizlikle uygulanacaktır. Dünya çapında milyonlarca izleyicisi olan bu büyük organizasyon ülkemizin ve ilimizin tanıtımında büyük bir öneme sahiptir. Dünyanın en hızlı ralli pilotlarının nefes kesen mücadelelerine sahne olacak Türkiye Rallisine ev sahipliği yapan Muğla'mızda özveriyle destek olan tüm paydaş kurumlarımıza ve şampiyona düzenleme ekibine kolaylıklar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarışlara katılacak tüm pilotlara başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA