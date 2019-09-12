Dünya Ralli Şampiyonası etapları havadan görüntülendi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi"nin Marmaris, Datça ve Ula etapları helikopterden görüntülendi.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye Rallisi'nin Marmaris'te gerçekleştirilen 11. ayağı shakedown (deneme sürüşü) etabıyla başladı.

22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katılımına sahne olan organizasyonun ilk gününde pilotlar, sabah saatlerinde Asparan'daki servis alanından çıkarak Datça yolu Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki shakedown etabında deneme sürüşlerini gerçekleştirdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla izleyicilerde etaplarda bulunan alanlarda yerlerini alarak heyecan dolu anlar yaşadı.

Üç ilçede düzenlenen şampiyonada dünyaca ünlü pilotlar, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede otomobil tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatıyor.

Yarışı izlemek için Türkiye'nin yanı sıra dünyanın bir çok ülkesinden bölgeye gelen ziyaretçiler, bir taraftan parkurları ve pilotları görürken bir taraftan da maviyle yeşilin buluştuğu bakir koyları ve bölgenin diğer güzelliklerini keşfediyor.

Anadolu Ajansı ekibi, Marmaris, Datça ve Ula etaplarını helikopterden görüntüledi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun, Dünya Ralli Şampiyonası nedeniyle kent trafiğinde de yoğunluk yaşandığını belirterek, "Ralli süresince etapların olduğu alanlarda havadan denetimleri sıklaştırarak ziyaretçilerin güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.

Tosun, ralli etaplarının olduğu alanlarda karadan da devriyelerin sıklaştırıldığını, kara yolunun da sürekli açık bırakıldığını ifade etti.