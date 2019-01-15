Dünya Ralli Şampiyonası İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) sezonu, 24-27 Ocak'ta Monte Carlo rallisiyle başlayacak.

Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) sezonu, 24-27 Ocak'ta Monte Carlo rallisiyle başlayacak.



Yarış takvimine Şili'nin de eklenmesiyle birlikte bu sene WRC'ye 14 ülke ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl Marmaris'te gerçekleştirilen Türkiye Rallisi ise şampiyonanın 11. ayağı olarak 12-15 Eylül tarihlerinde yine Marmaris'te düzenlenecek.



Yeni sezona 2 haftadan az bir süre kala WRC 2019 lansmanı, İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Autosport International Fuarı'nda gerçekleşti.



Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019 yılı takvimi şöyle:



1. ayak: Monte Carlo Rallisi (24-27 Ocak)



2. ayak: İsveç Rallisi (14-17 Şubat)



3. ayak: Meksika Rallisi (7-10 Mart)



4. ayak: Fransa Rallisi (28-31 Mart)



5. ayak: Arjantin Rallisi (25-28 Nisan)



6. ayak: Şili Rallisi (9-12 Mayıs)



7. ayak: Portekiz Rallisi (30 Mayıs-2 Haziran)



8. ayak: İtalya Rallisi (13-16 Haziran)



9. ayak: Finlandiya Rallisi (1-4 Ağustos)



10. ayak: Almanya Rallisi (22-25 Ağustos)



11. ayak: Türkiye Rallisi (12-15 Eylül)



12. ayak: Büyük Britanya Rallisi (3-6 Ekim)



13. ayak: İspanya Rallisi (24-27 Ekim)



14. ayak: Avustralya Rallisi (14-17 Kasım)

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