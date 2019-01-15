Dünya Ralli Şampiyonası İçin Geri Sayım Başladı
36 dakika önce
Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) sezonu, 24-27 Ocak'ta Monte Carlo rallisiyle başlayacak.
Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) sezonu, 24-27 Ocak'ta Monte Carlo rallisiyle başlayacak.
Yarış takvimine Şili'nin de eklenmesiyle birlikte bu sene WRC'ye 14 ülke ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl Marmaris'te gerçekleştirilen Türkiye Rallisi ise şampiyonanın 11. ayağı olarak 12-15 Eylül tarihlerinde yine Marmaris'te düzenlenecek.
Yeni sezona 2 haftadan az bir süre kala WRC 2019 lansmanı, İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Autosport International Fuarı'nda gerçekleşti.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019 yılı takvimi şöyle:
1. ayak: Monte Carlo Rallisi (24-27 Ocak)
2. ayak: İsveç Rallisi (14-17 Şubat)
3. ayak: Meksika Rallisi (7-10 Mart)
4. ayak: Fransa Rallisi (28-31 Mart)
5. ayak: Arjantin Rallisi (25-28 Nisan)
6. ayak: Şili Rallisi (9-12 Mayıs)
7. ayak: Portekiz Rallisi (30 Mayıs-2 Haziran)
8. ayak: İtalya Rallisi (13-16 Haziran)
9. ayak: Finlandiya Rallisi (1-4 Ağustos)
10. ayak: Almanya Rallisi (22-25 Ağustos)
11. ayak: Türkiye Rallisi (12-15 Eylül)
12. ayak: Büyük Britanya Rallisi (3-6 Ekim)
13. ayak: İspanya Rallisi (24-27 Ekim)
14. ayak: Avustralya Rallisi (14-17 Kasım)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:49 Kaynak: AA
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