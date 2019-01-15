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Dünya Ralli Şampiyonası İçin Geri Sayım Başladı

36 dakika önce

Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) sezonu, 24-27 Ocak'ta Monte Carlo rallisiyle başlayacak.

Dünya Ralli Şampiyonası İçin Geri Sayım Başladı, System.String[]
Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) sezonu, 24-27 Ocak'ta Monte Carlo rallisiyle başlayacak.

Yarış takvimine Şili'nin de eklenmesiyle birlikte bu sene WRC'ye 14 ülke ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl Marmaris'te gerçekleştirilen Türkiye Rallisi ise şampiyonanın 11. ayağı olarak 12-15 Eylül tarihlerinde yine Marmaris'te düzenlenecek.

Yeni sezona 2 haftadan az bir süre kala WRC 2019 lansmanı, İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Autosport International Fuarı'nda gerçekleşti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019 yılı takvimi şöyle:

1. ayak: Monte Carlo Rallisi (24-27 Ocak)

2. ayak: İsveç Rallisi (14-17 Şubat)

3. ayak: Meksika Rallisi (7-10 Mart)

4. ayak: Fransa Rallisi (28-31 Mart)

5. ayak: Arjantin Rallisi (25-28 Nisan)

6. ayak: Şili Rallisi (9-12 Mayıs)

7. ayak: Portekiz Rallisi (30 Mayıs-2 Haziran)

8. ayak: İtalya Rallisi (13-16 Haziran)

9. ayak: Finlandiya Rallisi (1-4 Ağustos)

10. ayak: Almanya Rallisi (22-25 Ağustos)

11. ayak: Türkiye Rallisi (12-15 Eylül)

12. ayak: Büyük Britanya Rallisi (3-6 Ekim)

13. ayak: İspanya Rallisi (24-27 Ekim)

14. ayak: Avustralya Rallisi (14-17 Kasım)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:49 Kaynak: AA

Türkiye, Spor
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