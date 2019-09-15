Son Dakika Haberleri: Dünya Ralli Şampiyonası - Kupa töreni
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Dünya Ralli Şampiyonası - Kupa töreni

16 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde dereceye giren pilotlara kupaları törenle verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde dereceye giren pilotlara kupaları törenle verildi.

Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ile 108 sporcunun katıldığı ve dört gün süren organizasyon tamamlandı.

Yarışlar sonunda gerçekleştirilen törende İstiklal Marşı'nın okunması sonrası rallide ilk 3'e giren pilotlar podyumdaki yerlerini aldı.

Törene katılan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, pilotları tebrik etti. Kasapoğlu, ralliyi birincilikle tamamlayan Fransız pilot Sebastien Ogier'e kupasını verdi.

Rallide ikinci olan Fin pilot Esapekka Lappi kupasını Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt'un, üçüncü pilot Norveçli Andreas Mikkelsen ise Muğla Valisi Esengül Civelek'in elinden aldı.

Törende Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Onursal Başkanı Serkan Yazıcı da "markalar birincisi" Citroen takımına kupa verdi.

Dünya Ralli Şampiyonası - Kupa töreni

Marmaris, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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