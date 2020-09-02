Dünya Ralli Şampiyonası'na geri sayım

TÜRKİYE, kasım ayında Formula 1'e 9 yıl sonra yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Marmaris'te de bu sene üst üste üçüncü kez organize edilecek FIA Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) geri sayım sürüyor.

Dünyayı saran koronavirüs pandemisi nedeniyle WRC'de 2020 sezonunun ilk yarışları iptal edilirken Türkiye Rallisi ise 18-20 Eylül tarihleri arasında yine Marmaris ve çevresinin ev sahipliğinde düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan ralli, Marmaris'in eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde, dünyaca ünlü pilotlarını üçüncü kez ağırlayacak.