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Dünya Ralli Şampiyonası'nda 12'nci durak Galler

2 saat önce

Dünyanın en prestijli motorsporlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun on ikinci yarışı Galler Rallisi, 3-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 12'nci durak Galler, System.String[]

Dünyanın en prestijli motorsporlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun on ikinci yarışı Galler Rallisi, 3-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. 22 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 1655 kilometreye yakın yol kat edecek. Sezonunun geride kalan 11 yarışı sonrasında pilotlar klasmanında Ott Tanak ilk sırada bulunurken Marmaris Rallisi'ni zirvede tamamlayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ikinci sırada yer alıyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise bu ikiliyi takip ediyor.


Motorsporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019'daki on ikinci yarışı olan Galler Rallisi, 3-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Birbirinden hızlı pilotlar, üç günde 22 etabı geçip toplamda 1655.24 kilometre kat edecek. Galler Rallisi heyecanı, canlı yayınlarla Red Bull TV'den de takip edilebilecek.


Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun geride kalan 11 yarışı sonrasında pilotlar klasmanında Estonyalı pilot Ott Tanak 210 puanla zirvede bulunuyor. Son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 193 puanla yer aldığı sıralamada bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise 180 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. - İSTANBUL

Red Bull, Galler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:41 Kaynak: İHA
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