Son Dakika Haberleri: Dünya Ralli Şampiyonası'nda 7'nci yarış Portekiz'de
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Dünya Ralli Şampiyonası'nda 7'nci yarış Portekiz'de

1 saat önce

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Portekiz Rallisi, 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 7'nci yarış Portekiz'de, System.String[]
Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Portekiz Rallisi, 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. 20 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 1429 kilometreye yakın yol kat edecek. Sezonunun geride kalan 6 yarışı sonrasında pilotlar klasmanında son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier zirvede bulunurken Ott Tanak ikinci sırada yer alıyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise bu ikiliyi takip ediyor.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019'daki yedinci yarışı olan Portekiz Rallisi, 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Birbirinden hızlı pilotlar, üç günde 20 etabı geçip 306,97'si özel etap olmak üzere toplamda 1429,19 kilometre kat edecek. Portekiz'de 11 kilometrelik efsanevi etap Fafe'de geçilecek. Kum ve taşların pilotları zorlayacağı Portekiz Ralli'si heyecanı, canlı yayınlarla RedBull TV'den de takip edilebileceği belirtildi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun geride kalan altı yarışı sonrasında pilotlar klasmanında son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier zirvede bulunurken Ott Tanak ikinci sırada yer alıyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise bu ikiliyi takip ediyor.

Büyük organizasyon bir kez daha Türkiye'de

8 yıllık bir aranın ardından geçen sene Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11'nci etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:22 Kaynak: İHA
Portekiz, Spor
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