Son Dakika Haberleri: Dünya Ralli Şampiyonası'nda 7'nci yarış Portekiz'de
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Dünya Ralli Şampiyonası'nda 7'nci yarış Portekiz'de

1 saat önce

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 7'nci yarışı Portekiz Rallisi, 31 Mayıs-2 Haziran'da gerçekleşecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 7'nci yarış Portekiz'de, System.String[]
Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 7'nci yarışı Portekiz Rallisi, 31 Mayıs-2 Haziran'da gerçekleşecek.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019'daki 7'nci yarışı olan Portekiz Rallisi, 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacak.
Birbirinden hızlı pilotlar, 3 günde 20 etabı geçip bin 429,19 kilometre katedecek. Portekiz'de 11 kilometrelik efsanevi etap Fafe'de geçilecek. Kum ve taşların pilotları zorlayacağı Portekiz Ralli'si heyecanı, canlı yayınlarla RedBull TV'den de takip edilebilecek.
Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun geride kalan 6 yarışı sonrasında pilotlar klasmanında son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier zirvede bulunurken, Ott Tanak ikinci sırada yer alıyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise bu ikiliyi takip ediyor.

Büyük organizasyon bir kez daha Türkiye'de

8 yıllık bir aranın ardından geçen yıl Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası, bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül'de dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:52 Kaynak: AA
Portekiz, Güncel
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