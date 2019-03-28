Dünya Ralli Şampiyonası'nda Dördüncü Durak Fransa

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Fransa Rallisi, 28-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Fransa Rallisi, 28-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. 14 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda bin 194 kilometreye yakın yol kat edecek. Üç yarış sonrasında sonrası pilotlar klasmanında Ott Tanak zirvede bulunurken Estonyalı pilotu Red Bull sporcuları son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ve Thierry Neuville takip ediyor.



Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019'daki dördüncü yarışı olan Fransa Rallisi, 28-31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Birbirinden hızlı pilotlar, dört günde 14 etabı geçip toplamda bin 194 kilometre kat edecek. Rüzgarın çok etkili olduğu, dar ve virajlı asfalt zemin rallisinde en önemli belirleyen dayanıklılık olacak.



Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Monte Carlo'yu kazanan son altı yılın Dünya Şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 61 puanla pilotlar sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville'in üçüncü olduğu sıralamada Ott Tanak zirvede yer alıyor.



Büyük organizasyon bir kez daha Türkiye'de



8 yıllık bir aranın ardından geçen sene Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11'inci etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak. - İSTANBUL

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