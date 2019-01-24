Dünya Ralli Şampiyonası'nda Heyecan Başlıyor

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezonun ilk heyecanı 24-27 Ocak tarihleri arasında Monte Carlo'da yaşanacak.

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezonun ilk heyecanı 24-27 Ocak tarihleri arasında Monte Carlo'da yaşanacak. 16 etap üzerinden gerçekleştirilecek rallide pilotlar 1366,43 kilometre yol kat edecek. Monte Carlo Rallisi, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull TV'den takip edilebilecek.



Yeni sezonda gözler yine son şampiyon Sebastien Ogier'in üzerinde olacak. Son 6 yılın şampiyonu, zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. Eski takımı Citroen'e geri dönen Ogier, co-pilotu Julien Ingrassia ile mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon Ogier'i çok zorlayan Thierry Neuville ise geleneğe son veren isim olmak istiyor. Özellikle son yarışlarda yaşadığı mekanik sorunların bu sene önüne çıkmasını istemeyen Neuville, sezonun ilk yarışlarında işi sıkı tutmak peşinde.



9 şampiyonluğuyla bir ralli efsanesi olan Sebastien Loeb ise bu sezon sadece 6 rallide yarışacak. Dakar Rallisi'nde başarılı bir performans ortaya koyan Fransız pilot, zirvede rekabeti kızıştıracak. 15 senedir şampiyonun ismi değişmiyor



Dünya Ralli Şampiyonası'na dair en ilginç notlardan biri de tam 15 sezondur şampiyonun Fransız, adının da Sebastien olması. 2004'te başlayan bu gelenekte Sebastien Loeb dokuz kez art arda şampiyon oldu. Loeb emekli olduktan sonra da görevi Ogier'ye devretti. Ogier ise son 6 yılda zirveyi kimseye bırakmıyor.



Büyük organizasyon bir kez daha Türkiye'de



8 yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz sene Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.

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