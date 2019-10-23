Son Dakika Haberleri: Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan dorukta
Son Dakika Güncel Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan dorukta

Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan dorukta

35 dakika önce

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 13'üncü yarışı 25-28 Ekim tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan dorukta, System.String[]

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 13'üncü yarışı 25-28 Ekim tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilecek. Sezonun sondan bir önceki yarışı öncesi zirvede Ott Tanak bulunurken son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ikinci sırada yer alıyor.

Motorsporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 13'ünücü ayağı, bu hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı ve cesur pilotlar, üç günde 17 etap üzerinden bin 288,85 kilometre yol kat edecek. Tarihi dokusuyla dikkat çeken İspanya Rallisi'nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull TV üzerinden de takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun geride kalan 12 yarışı sonrasında pilotlar klasmanında Estonyalı pilot Ott Tanak 240 puanla zirvede bulunuyor. Son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 212 puanla yer aldığı sıralamada bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise 199 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezon 17 Kasım'da Avustralya'da son bulacak.

(İHA)

Red Bull, İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesini kazanan Hezarfen Danışmanlık, İmamoğlu'na yüklendi: Yaptığı suçtur
Çin'den Soçi mutabakatına ilk yorum: Faydalı olmasını umuyoruz Son dakika: Türk askerleri, Resulayn'da terör örgütü YPG'nin karargahına Türk bayrağını astı AK Parti döneminde Atakum Belediyesi'ne 37,5 ton et satan firma iflas etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 15:36:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan dorukta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]