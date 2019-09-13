Son Dakika Haberleri: Dünya ralli şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi
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Dünya ralli şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi

1 saat önce

2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nde ikinci gün son buldu.

Dünya ralli şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi, System.String[]
2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nde ikinci gün son buldu. Marmaris'te düzenlenen Türkiye Rallisi'nin ikinci gününde İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları ikişer kez geçilirken, Esapekka Lappi ilk sırayı elde etti.
8 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönen ve bu yıl ikinci kez Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nda ikinci gün, 6 etapta koşulan yarışlarla sona erdi. İçmeler, Çetibeli ve Ula'daki zorlu parkurda mücadele eden ralli pilotları, yarın Yeşilbelde, Datça ve Kızlan'da kıyasıya mücadele edecek. Organizasyonun ikinci gününe Red Bull sporcuları damgasını vururken, genel klasmanda Esapekka Lappi, 1.59.53.7'lik derecesiyle 1'inciliğe yerleşti. Sebastien Ogier 2.00.11.4'lük derecesiyle 2'nci sırada yer aldı. Belçikalı Thierry Neuville ise 2.00.12.1'lik derecesiyle 3'üncülüğü elde etti.
Türkiye Şampiyonası'nda ise 1'inci 2.25.01.8'lik derecesiyle Burak Çukurova, 2'nci 2.31.14.4'lük derecesiyle Bora Manyera, 3'üncü ise 2.31.32.3'lük derecesi ile Murat Bostancı oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yarışlardan görüntüler
Seyircilerden detaylar


Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:14 Kaynak: DHA
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