Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
(TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nde ikinci gün sona erdi. 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günüde 6 etap koşuldu.Dünyaca ünlü ralli pilotları bugün 31.79 km'lik Yeşilbelde 1, 8.75 km'lik Datça
1, 13.15 km'lik Kızlan 1 ile 31.79 km'lik Yeşilbelde 2, 8.75 km'lik Datça 2, 13.15 km'lik Kızlan 2 etaplarında mücadele etti. 1.36.38.6'lık derecesiyle Red Bull
sporcusu Thierry Neuville ikinci günü lider tamamladı. Diğer Red Bull sporcularından Sebastien Loeb 1.37.11.8'lik derecesiyle ikinciliği, 1.37.11.8'lik derecesiyle Sebastien Ogier
ise üçüncülüğü elde etti.TÜRKİYE RALLİSİ YARIN SON BULACAKDünya Ralli Şampiyonası'nda yarın 4 etap koşulacak. 38.15 km'lik Çetibeli 1, 7.05 km'lik Marmaris
1 ve 38.15 km'lik Çetibeli 2, 7.05 km'lik Marmaris 2 etaplarını geçen ralli pilotları finiş görecek. 1415'te ise dereceye giren sporculara ödüller verilecek.WRCThierry Neuville - 1.36.38.6Sebastien Loeb - 1.37.11.8Sebastien Ogier - 1.37.11.8WRC2Pontus Tidemand - 1.43.44.2Adrien Fourmaux - 1.46.16.4 Eyvind Brynildsen - 2.43.13.6WRC3Kajetan Kajetanowicz - 1.42.50.1Marco Bulacia - 1.43.36.4
Emilio Fernandez - 1.46.30.7