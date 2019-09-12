Dünya ralli şampiyonası'nda sembolik start verildi

2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nin sembolik startı verildi.

8 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönen ve bu yıl ikinci kez Marmaris merkezli olarak Muğla ve çevresinde gerçekleştirilen organizasyon dünya çapında 155 ülkede canlı yayınlanıp, 850 milyon kişiye ulaşacak. Dünya çapındaki en prestijli ve en büyük ralli organizasyonunda ünlü pilotlar, 18.30'da sembolik start ile organizasyonu başlattı. Saat 20.08'de ilçe merkezinde özel olarak hazırlanan 2 kilometrelik parkurda seyirci özel etabında seyirciler, dünyaca ünlü ralli pilotlarını yakından izleme imkanı buldu.

Marmaris merkezli olarak Datça ve Ula'yı kapsayan parkurlarda düzenlenecek WRC'de ekipler toplam uzunluğu 988 kilometre olan parkurda 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etapta mücadele edecek. Servis alanının Asparan mevkisi olduğu rallide ekipler, cuma gününden itibaren 3 gün boyunca İçmeler, Değirmenyanı, Yeşilbelde, Çetibeli, Gökçe, Ula, Kızlan, Çiçekli ve Datça'daki özel etaplarda yarışacak. Zorlu rallide yarın İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları geçilirken, mücadele 14 Eylül Cumartesi günü Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarında devam edecek. Bu yıl ilk kez geçilecek olan Kızlan etabı ilk kilometrelerinde yer alan ve birbirini takip eden atlama noktalarıyla izleyenlere görsel bir şölen sunacak. Rallinin son günüde olan 15 Eylül Pazar günü ise İçmeler pazaryerinden başlayan Marmaris etabı ile Gökçe ve Çiçekli etaplarında ter dökecek sürücüler, saat 14.15'ten itibaren Asparan'daki finiş podyumundaki kapanış seremonisi ve ödül töreniyle ralliyi noktalayacaklar.