Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı İsveç'te koşuldu - Son Dakika
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Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı İsveç'te koşuldu

27.02.2022 17:57
Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı İsveç'te koşuldu

Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 2022 sezonunun ikinci yarışı İsveç'te koşuldu.

Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 2022 sezonunun ikinci yarışı İsveç'te koşuldu.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2022 yılının ikinci yarışı olan İsveç Rallisi'ne Red Bull sporcuları damga vurdu. Yeşil bir geleceğin ve sürdürülebilirliğin vurgulandığı yeni sezonun ikinci yarışında zafere Red Bull sporcusu Kalle Rovanpera ulaştı. Genç sürücü bu sonuçla genel klasmanda da zirveye çıktı. İsveç'teki mücadelede ikinci sırayı Thierry Neuville alırken, üçüncülük de Esapekka Lappi'nin oldu.

305.79 kilometrelik toplam uzunluğa sahip 19 etaplık İsveç Rallisi eksi 25 dereceyi bulan soğuk hava şartlarında gerçekleşti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı 21-24 Nisan tarihleri arasında Hırvatistan'da gerçekleşecek.

(İHA)

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı İsveç'te koşuldu
Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı İsveç'te koşuldu

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Dünya Ralli Şampiyonası, Redbull, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı İsveç'te koşuldu - Son Dakika


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