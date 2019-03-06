Son Dakika Haberleri: Dünya Ralli Şampiyonası'nda Sıradaki Durak Meksika

Dünya Ralli Şampiyonası'nda Sıradaki Durak Meksika

1 saat önce

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Meksika Rallisi, 8-10 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda Sıradaki Durak Meksika, System.String[]
Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Meksika Rallisi, 8-10 Mart'ta gerçekleştirilecek.

RedBull'dan yapılan açıklamaya göre, 21 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 1003 kilometreye yakın yol kat edecek.

Monte Carlo ve İsveç Rallisi sonrası pilotlar klasmanında Ott Tanak zirvede bulunurken Estonyalı pilotu Red Bull sporcuları Thierry Neuville ve son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier takip ediyor.

2019 takviminin en dikkati çeken sokak etaplarından birine ev sahipliği yapan Meksika Rallisi'nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull TV'den de takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Monte Carlo'yu kazanan son altı yılın Dünya Şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 31 puanla pilotlar sıralamasında üçüncü basamakta yer alıyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville'in ikinci olduğu sıralamada Ott Tanak zirvede yer alıyor.

8 yıllık bir aranın ardından geçen yıl Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül'de dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Red Bull, Meksika, Ekonomi
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