Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) dördüncü yarış Portekiz'de koşulacak - Son Dakika

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) dördüncü yarış Portekiz'de koşulacak

21.05.2021 17:56
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) dördüncü yarış Portekiz'de koşulacak, System.String[]

Dünyanın prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin dördüncü yarışı Portekiz'de koşulacak.

Dünyanın prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin dördüncü yarışı Portekiz'de koşulacak. Portekiz Rallisi'nde gözler 2021'de 3 yarışta 2 zafer kazanan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier'nin üzerinde olacak.

Motor sporları dünyasının önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin dördüncü yarışı Portekiz'de koşuluyor. 20-23 Mayıs tarihleri arasındaki ralli, 20 etap üzerinden gerçekleştiriliyor. 1514.07 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar ikonik Pedra Sentada sıçrayışından da geçecek. Teknik açıdan zorlayıcı parkurda pilotları çakıl yollar da zorlayacak. Sezonun 4. yarışı Portekiz Rallisi, özel programlar ve canlı yayınlarla Red Bull'un web adresinden takip edilebilecek.

İLK ÜÇ SIRA RED BULL SPORCULARININ

Sezonun dördüncü rallisi öncesinde gözler yine Sebastien Ogier'nin üzerinde olacak. 2021'e Monte Carlo'daki birincilikle başlayan sporcu, 61 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Başarılı pilotu diğer Red Bull sporcuları Thierry Neuville ve Elfyn Evans takip ediyor.

-İHA-

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) dördüncü yarış Portekiz'de koşulacak
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) dördüncü yarış Portekiz'de koşulacak
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) dördüncü yarış Portekiz'de koşulacak

Dünya Ralli Şampiyonası, Portekiz, Redbull, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) dördüncü yarış Portekiz'de koşulacak - Son Dakika Spor


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