Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) heyecan Finlandiya'ya taşınıyor - Son Dakika

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) heyecan Finlandiya'ya taşınıyor

26.02.2021 00:57
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) heyecan Finlandiya'ya taşınıyor, System.String[]

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin ikinci yarışı Finlandiya'da koşulacak.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin ikinci yarışı Finlandiya'da koşulacak. 2020 sezonunda 7. dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2021'e de Monte Carlo'daki zaferle başlayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier üst üste ikinci galibiyetini arayacak. İlk yarışı ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan Elfyn Evans ve Thierry Neuville de sezonun ilk birinciliğine ulaşmak için mücadele edecek.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin ikinci yarışı Finlandiya'da koşulacak. 26- 28 Şubat tarihleri arasındaki ralli, 10 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Pilotların toplamda 251.08 kilometre yol kat edecekleri Finlandiya Rallisi'nde zorlu Sarriojarvi iki kez geçilecekken sporcular Kuzey Kutup Daire'sinin en güzel noktalarının da keyfini çıkaracak.

Takvimin ilk gerçek kış rallisinde hava sıcaklığının eksi 30 derecelere kadar ulaşması bekleniyor. Sezonun ikinci rallisi öncesinde gözler yine Sebastien Ogier'in üzerinde olacak. 2021'e Monte Carlo'daki birincilikle başlayan Red Bull sporcusu, pilotlar sıralamasında da 20 puanla liderliği elinde tutuyor. Fransız pilotu, diğer Red Bull sporcuları Elfyn Evans ve Thierry Neuville takip ediyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Kalle Rovanpera da kendi evinde mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

Finlandiya Rallisi'nde dikkat çeken bir diğer isim de WRC-2 kategorisinde mücadele edecek olan Adrien Fourmaux. Fransız pilot, Belçikalı co-pilotu Renaud Jamoul ile Monte Carlo'daki ikincilikten sonra bu kez kategori birinciliği için mücadele edecek. - İSTANBUL

Dünya Ralli Şampiyonası, Finlandiya, Redbull, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) heyecan Finlandiya'ya taşınıyor - Son Dakika Spor


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