Üye Girişi
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) heyecan Finlandiya'da yaşanıyor - Son Dakika

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) heyecan Finlandiya'da yaşanıyor

29.09.2021 14:00
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) heyecan Finlandiya'da yaşanıyor, System.String[]

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin 10. rallisi Finlandiya'da koşulacak.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin 10. rallisi Finlandiya'da koşulacak. Şampiyonanın en hızlı rallisi olarak da bilinen Finlandiya Rallisi'nde gözler bir kez daha Red Bull sporcularının üzerinde olacak. Son 3 rallinin 2'sini kazanarak dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Kalle Rovanpera bir kez daha podyumun en üstüne çıkmayı hedeflerken, şampiyona lideri Sebastien Ogier ise kariyerinin 8. şampiyonluğu için bir adım daha atmak için mücadele verecek.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin 10. rallisi Finlandiya'da koşulacak. 1-3 Ekim tarihleri arasındaki Finlandiya Rallisi 19 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 287.11 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar, ormanlar ve göller arasında gömülü, hızlı çakıl yollarda büyük sıçrayışlar yaparak zirveyi elde etmeye çalışacak.

Her sürücünün kazanmak istediği Finlandiya Rallisi'nde araçların hızı kadar cesaret de ön plana çıkarken 2019'dan beri değişmeyen Ruuhimaki etabı da yine dar ve hızlı yollarıyla pilotları selamlayacak.

GÖZLER RED BULL SPORCULARINDA

Sezonun 10. rallisi öncesinde gözler yine Red Bull sporcularının üzerinde olacak. Şampiyonada liderliği elinde tutan ve kariyerinin 8. Dünya Şampiyonluğu için geri sayıma geçen Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 180 puanla zirvede yer alıyor. Son 3 yarıştan ikisinde birinciliği elde eden bir diğer Red Bull sporcusu Kalle Rovanpera ise bir kez daha podyumun en üst basamağına çıkmak istiyor.

(İHA)

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) heyecan Finlandiya'da yaşanıyor
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) heyecan Finlandiya'da yaşanıyor
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) heyecan Finlandiya'da yaşanıyor
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) heyecan Finlandiya'da yaşanıyor

Dünya Ralli Şampiyonası, Sebastien Ogier, Finlandiya, Redbull, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) heyecan Finlandiya'da yaşanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı 14:02 Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti 13:58 Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim 13:48 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim
Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi 13:30 Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım 13:15 Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 12:48 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı 12:06 İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı 11:32 Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı

Son Dakika Haberleri
14:04 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı
14:02 Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı
14:00 Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak
13:58 Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti
13:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı
13:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim
13:45 ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar
13:29 Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi
13:16 Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler
13:15 Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı         
14:05
Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak         
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı         
13:49
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler         
13:16
Son Dakika magazin haberleri! Son magazin olayları Son Dakika magazin haberleri! Son magazin olayları         
12:54
13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar         
12:34
Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler         
11:41
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor         
10:20
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 14:16:24. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) heyecan Finlandiya'da yaşanıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement