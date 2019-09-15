Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Türkiye Rallisi'ni Fransız pilot Sebastien Ogier kazandı.
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Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Türkiye Rallisi'ni Fransız pilot Sebastien Ogier kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:39 Kaynak: İHA
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Türkiye Rallisi'ni Fransız pilot Sebastien Ogier kazandı. - İSTANBUL
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