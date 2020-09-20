Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı sona erdi - Son Dakika

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı sona erdi

- Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı sona erdi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı olan Türkiye Rallisi sona erdi.

- Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı sona erdi

MUĞLA - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı olan Türkiye Rallisi sona erdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin ev sahipliği yaptığı 12 özel etaptan oluşan parkurdaki yarışa, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobil katıldı.

Marmaris Asparan mevkiinde yer alan servis parkta Muğla Valisi Orhan Tavlı ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve ilçe protokolünün katılımı ile kapanış seremonisinde dereceye giren pilotlara ödülleri verildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Eren Üçlertoprağı yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz bu sene çok fazla bilinmezlikler vardı. Covid -19 sportif taraftan daha fazla Cumhurbaşkanlığı himayesi bulunmamız bütün devlet kurumlarımızın bize destek olması başta Spor Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımızın protokolleri çerçevesinde bütün önlemlerimizi alarak sportif şekilde de başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Çok şükür önemli bir aksama veya herhangi bir sıkıntımız olmadı. Dünyanın içinden geçtiği bu zor zamanlarda ülkemizin sportif kabiliyetlerini organizasyon kabiliyetlerini tekrar göstermek uluslararası arenada başarı elde etmesini sağlayabilmek için düzenlediğimiz bu organizasyonu gayet iyi tamamladık. Buradan tüm sponsorlarımıza, Cumhurbaşkanımıza tüm devlet kurumları ve Spor Bakanlığı'na şükranlarımı sunuyorum" dedi.

TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, "Önümüzdeki yıl Marmaris'te Ralli olacak mı?" sorusuna ise, "Önümüzdeki yıl için zaten, pandemiden kaynaklı takvim belirsizliği var. Bizden kaynaklı olmamakla beraber, tamamen FIA'nın ve promotörün önümüzdeki yıla ilişkin düzenlemeleri nihai hale gelmedi. İlerleyen dönemde değerlendireceğiz buna göre devletimizin kararıyla beraber nihayete erdireceğiz" cevabını verdi.

Yarışlara katılan Ralli Pilotları Yağız Avcı ve Onur Vatansever ise Türkiye Rallisi'nin oldukça zorlu bir etap olduğunu belirterek, Dünya Ralli şampiyonası'na hazırlandıklarını ifade ettiler.

Bu yıl Toyota takımından katılan Elfyn Evans, 2020 Türkiye Rallisi'nde galibiyete uzanan isim olmayı başardı. Böylelikle son üç yılda Türkiye Rallisi'ni üç farklı isim kazanmış oldu.

2020 Türkiye Rallisi sonucu ( 14.35hrs):

1. Elfyn Evans (GBR)/ Scott Martin Toyota Yaris WRC 2 saat 43 dakika02.7 saniye

2. Thierry Neuville (BEL)/Nicolas Gilsoul Hyundai i20 Coupe WRC 2 saat 43 dakika37.9 saniye

3. Sébastien Loeb (FRA)/Daniel Elena Hyundai i20 Coupe WRC 2 saat 44 dakika02.1 saniye

4. Kalle Rovanper (FIN)/Jonne Halttunen Toyota Yaris WRC 2 saat 45 dakika38.6 saniye

5. Gus Greensmith (GBR)/Elliott Edmondson Ford Fiesta WRC 2 saat 47 dakika11.0 saniye

6. Esapekka Lappi (FIN)/Janne Ferm Ford Fiesta WRC 2 saat 48 dakika38.9 saniye

7. Kajetan Kajetanowicz (POL)/Maciej Szczepaniak koda Fabia 2 saat 55 dakika38.2 saniye

8. Pontus Tidemand (SWE)/Patrik Barth koda Fabia Evo 2 saat 56 dakika02.4 saniye

9. Adrien Fourmaux (FRA)/Renaud Jamoul Ford Fiesta MkII 2 saat 57 dakika45.3 saniye

10. Marco Bulacia (BOL)/Marcelo Der Ohannesian Citron C3 2 saat 57 dakika49.1 saniye

Ralli liderleri

SS1 Thierry Neuville

SS2 Sébastien Loeb

SS3-5 Sébastien Ogier

SS6-8 Thierry Neuville

SS9-12 Elfyn Evans

Etap galipleri

SS1 Thierry Neuville

SS2 Sébastien Loeb

SS3 Sébastien Ogier

SS4 Sébastien Ogier

SS5 Thierry Neuville

SS6 Thierry Neuville

SS7 Thierry Neuville

SS8 Sébastien Loeb

SS9 Elfyn Evans

SS10 Thierry Neuville

SS11 Thierry Neuville

SS12 Thierry Neuville

2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası puan durumu:

1. Elfyn Evans 97 puan

2. Sébastien Ogier 79 puan

3. Ott Tnak 70 puan

3. Kalle Rovanper 70 puan

5. Thierry Neuville 65 puan

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı sona erdi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Dünya Ralli Şampiyonası, Türkiye, Ralli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 18:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı sona erdi - Son Dakika Spor

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