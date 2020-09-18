Dünya Ralli Şampiyonası'nın kalbi Marmaris'te atacak - Son Dakika

Dünya Ralli Şampiyonası'nın kalbi Marmaris'te atacak

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi öncesi 100 tırla malzeme ve platform taşınarak tüm hazırlıklar tamamlandı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın kalbi Marmaris'te atacak, System.String[]

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi öncesi 100 tırla malzeme ve platform taşınarak tüm hazırlıklar tamamlandı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Son iki yıldır "Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu" olarak nitelendirilen Türkiye Rallisi, Muğla Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki start seremonisiyle başladı.

Otomobil sporcuları, 707 kilometre uzunluğundaki zorlu rallide, 3 gün boyunca Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta büyük bir rekabetle dereceye girmek için yarışacak.

Aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası'nın da ilk iki yarışına ev sahipliği yapacak olan ralli, 155 televizyon kanalından canlı yayımlarla tüm dünyaya ulaştırılacak.

Seyirci alanları oluşturulmadı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün seyircisiz olarak izin verdiği organizasyonda, geçtiğimiz yıllardaki gibi seyirci alanları oluşturulmadı.

Ayrıca iki yıldır düzenlenen iki kilometrelik şehir merkezi etabı da seyirci yoğunluğu oluşacağı ve sosyal mesafe gözetilmeyeceği düşüncesiyle bu yıl yapılmayacak.

Organizasyon boyunca Kovid-19 tedbirleri üst düzeyde tutulacak.

Takımlara servis veren, son teknolojiyle donatılmış tırlar da malzemeleri ve otomobilleri servis alanına getirdi.

İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki servis alanında adeta küçük bir şehir kuruldu. Seyyar ilk yardım hastanesi, medya ve canlı yayın merkezi, garaj alanlarının bulunduğu bölgeye 100 tır malzeme ve platform taşırken yaklaşık bin kişilik ekip de burada çalışma yürütüyor.

Bölgeye gelen bazı takımların iki katlı donanımlı garaj alanı oluşturduğu, bazı takımların ise tırları dönüştürerek garaj ve yaşam alanı kurduğu görüldü.

Marmaris'in giriş ve çıkışına "Ralli Kapıları" oluşturuldu. İlçenin en işlek bulvar ve caddelerine ralli merkezi, servis alanı ve etaplar için yön tabelaları yerleştirildi.

2020 Türkiye Rallisi, 20 Eylül Pazar günü Marmaris Asparan'da yer alan servis parkta ödül töreniyle sona erecek.

Her şey hazır, start verilmesi bekleniyor

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, AA muhabirine, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5. yarışı Türkiye Rallisi öncesi Marmaris'te hazırlıkların tamamlandığını, şampiyonanın startını beklediklerini söyledi.

Büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın üçüncü kez gururunu yaşadıklarını vurgulayan Üçlertoprağı, "FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nı üçüncü kez ülkemizde ağırlıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Ayrıca Türkiye Rallisi organizasyonunun, bu yıldan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olmasından büyük gurur duyuyoruz."dedi.

Üçlertoprağı, salgın döneminde yapılan bu büyük organizasyon için ekip olarak uzun süredir aralıksız çalıştıklarını, bir kez daha Türk misafirperverliğini ve kültürünü tüm dünyaya en iyi şekilde göstermek için hazır olduklarını dile getirdi.

Organizasyondan kaynaklanabilecek istenmeyen etkileri mümkün olan en az seviyede tutmak için Marmaris Belediyesi ve ÇEVKO katkılarıyla bölgedeki ekosistemi korumayı hedeflediklerini anlatan Üçlertoprağı,"Tüm görevli ve katılımcıların da bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine olan inancımızla, FIA Çevre ve Sürdürülebilirlik Komisyonu 'Çevre İçin Eylem Programı' kapsamında ilk senemizde aldığımız 2 yıldızı yükseltmek istiyoruz." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Ralli Şampiyonası'nın kalbi Marmaris'te atacak - Son Dakika Spor

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